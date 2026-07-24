Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Комфорт»

Размер ставки с учетом капитализации составляет 9,37% – 9,69%

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Комфорт» на всех сроках размещения.

Ставки по вкладам вида «Комфорт», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 9,37% – 9,69% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light – 1 млн. рублей, Premium / Premium Sport и Private – 2 млн. рублей. Срок размещения вклада – 91 и 181 день.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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