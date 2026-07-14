Банк Уралсиб и Neoflex успешно завершили аудит омниканальной платформы

Эксперты высоко оценили платформу и дали более 100 рекомендаций по дальнейшему повышению ее производительности, масштабируемости и развитию

Банк Уралсиб совместно с компанией Neoflex завершили проект по комплексному аудиту омниканальной микросервисной платформы банка для эффективного обслуживания клиентов.

Омниканальная микросервисная платформа банка Уралсиб связывает интернет-банк, мобильное приложение и другие цифровые каналы с АБС, кредитными конвейерами и другими приложениями. Она обеспечивает универсальные механизмы интеграции, повышает надежность и гибкость сервисов, предоставляет API для партнерских решений и вносит важный вклад в качественное обслуживание клиентов. В связи с постоянным ростом количества и активности пользователей сервисов банка и расширением функциональности, банку необходимо обеспечивать высокий уровень безопасности, надежности и готовности системы к развитию.

Аудит охватил технические аспекты платформы, а также организацию процессов её разработки и сопровождения. Эксперты изучили архитектуру и инфраструктуру платформы, подтвердили правильность выбранного подхода, архитектуры и технологического стека, проанализировали качество программных решений, а также оценили процессы разработки, тестирования и внедрения обновлений. Кроме того, был проведен анализ защиты данных клиента и соблюдения требований информационной безопасности. Такой комплексный подход позволил получить целостную картину текущего уровня развития системы, ее соответствия лучшим отраслевым практикам и будущим потребностям бизнеса.

По итогам проведенного аудита предоставлен подробный отчет и рекомендации по увеличению производительности платформы, оптимизации процессов разработки, DevOps*, CI/CD**, эффективного выпуска обновлений. Помимо этого, предложены решения, связанные с интеграцией вопросов безопасности на ранних этапах разработки, что способствует снижению рисков и повышению общей защищенности системы. На основе рекомендаций сформирована дорожная карта развития омниканальной платформы, которую ИТ-команда Банка Уралсиб планирует поэтапно реализовать в сотрудничестве с Neoflex.

«Мы стремимся к постоянному повышению качества цифровых услуг для наших клиентов. Независимый аудит нашей микросервисной омниканальной платформы позволил получить экспертный взгляд со стороны на ее сильные стороны и перспективы развития. Рекомендации, предоставленные Neoflex, помогут сделать нашу платформу еще более производительной, гибкой и безопасной. Это даст возможности дальнейшего ускорения запуска новых сервисов и улучшения клиентского опыта, отвечая растущим ожиданиям рынка».

– отметил старший вице-президент по банковским технологиям Банка Уралсиб Александр Тараторин.

*DevOps (Development Operations) - операции по разработке.

** CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment (Delivery)) - непрерывная интеграция / непрерывная доставка.

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