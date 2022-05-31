Банк «Открытие»: жители Петербурга настраивают своих детей на лирику

68% жителей Санкт-Петербурга готовы предоставить детям свободу выбора образования, 55% - свободу выбора профессии. Лишь 3% хотят, чтобы дети унаследовали их профессию или бизнес. Таковы результаты масштабного исследования*, которое банк «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» провели накануне Международного дня защиты детей 1 июня.

У 53% опрошенных жителей города есть несовершеннолетние дети до 18 лет. При этом у 30% респондентов нет никаких целевых накоплений для детей. Для сравнения, наиболее высокая доля аналогичным образом ответивших на этот вопрос среди жителей Дальнего Востока (55%), а самая низкая – в Южном федеральном округе (18%). В Москве и Московской области нет накоплений для детей у 24% опрошенных.

Уже несколько лет откладывают деньги на образование и жилье для своих детей 28% петербуржцев, еще 13% начали делать это недавно. 30% пока не копят деньги на детей, но планируют начать.

68% жителей Санкт-Петербурга не будут подсказывать ребенку, какое образование ему получать, и поддержат любой выбор. При этом в Москве и Московской области такую свободу выбора детям готовы предоставить лишь 52% опрошенных.

13% петербуржцев хотят, чтобы их дети получили высшее гуманитарное образование (филология, лингвистика, социология, журналистика). Тогда как в России, в целом, на втором по популярности месте с результатом в 14% оказались респонденты, которые хотят дать своему ребенку высшее образование в сфере математики и информационных технологий.

8% считают перспективным для ребенка высшее образование в сфере экономики и финансов, столько же родителей «ставят» на высшее образование в сфере естественных наук (физика, химия, биология). А вот математика и информационные технологии заняли в Санкт-Петербурге последнее место с результатом в 5%. Ровно такой же результат в целом по стране показали гуманитарные науки.

55% респондентов не намерены участвовать в выборе профессии для своих детей. При этом 43% считают, что их опыт поможет детям правильно выбрать профессию. Только 3% хотели бы, чтобы дети унаследовали их профессию или бизнес.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 19-26 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.