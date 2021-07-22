Банк «Открытие» выставил на торги особняк в Калининграде на улице Куйбышева. Аукцион по продаже здания состоится 12 августа. Стартовая стоимость объекта – 108,7 млн рублей. Особняк прекрасно подходит для размещения центрального офиса компании.

Продажа здания по адресу улица Куйбышева, 11, связана с планами «Открытия» организовать переезд действующего в особняке банковского офиса в новую локацию. Сделка предполагает договор с банком в качестве арендатора на срок до 12 месяцев. Банк готов платить новому собственнику аренду в размере 1,5 млн руб. в месяц, рассчитывая, что переезд на новое место состоится в течение года.

Общая площадь объекта, состоящего из двух нежилых помещений (офисного помещения и гаража), составляет 2,5 тысячи кв. м. Здание расположено в районе жилой застройки с хорошим пешеходным трафиком. Площадь земельного участка под зданием составляет около 3 тысяч кв.м.

Заявки на торги принимаются до 11 августа 2021 года на электронной площадке Росэлторга.