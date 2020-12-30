Банк «Открытие» реализовал сделку мезонинного финансирования

Банк «Открытие» завершил первую сделку по предоставлению мезонинного финансирования компании из сферы жилищного строительства. Финансирование предоставлено холдингу AAG для реализации девелоперского проекта по строительству элитного жилья в историческом центре Санкт-Петербурга общей площадью около 82 тыс. кв. метров.

Мезонинное финансирование было выделено для поддержки ранней стадии девелоперского проекта в Петроградском районе Санкт-Петербурга, включая финансирование сделок по выкупу земельных участков, проведение предпроектных работ, получение исходно - разрешительной документации до начала стадии строительства.

Сделка была структурирована с участием ООО «Открытие Капитал» с заключением опционных соглашений в отношении долей в уставном капитале заемщика и была закрыта в кратчайшие сроки. Холдинг AAG реализует собственные проекты жилищного строительства в сегменте комфорт+ и бизнес - классов в Санкт-Петербурге.

«Группа компаний AAG наш давний и надежный заемщик. Мы рады быть для группы опорным банком и благодарим руководство и собственников группы за плодотворное сотрудничество»

- прокомментировал Александр Деревягин, заместитель управляющего по КИБ Северо-Западного филиала банка «Открытие».

«Мы ценим партнерские отношения с банком «Открытие», успешно реализовали с ним не один проект, благодарны команде банка за оперативную и слаженную работу по проекту и закрытие сделки в кратчайшие сроки»

- сообщил Александр Завьялов, генеральный директор, холдинг AAG.

«Для нас это знаковая сделка мезонинного финансирования в строительном секторе. Мы настроены на развитие этого продукта, будем активно предлагать его и другим девелоперам на ранней стадии реализации инвестиционных проектов»

- рассказал Тимур Хамраев, вице-президент банка «Открытие», генеральный директор ООО «Открытие Капитал».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех - идей.