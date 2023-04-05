Банду лжекоммунальщиков, обманувших десятки пенсионеров, будут судить

Почти 50 пожилых жителей карельской столицы пострадали от действий группы мошенников. В полиции отчитались об окончании расследования резонансного уголовного дела. Члены преступной группировки ожидают решения суда.

Преступники выбирали пожилых людей себе в жертвы. Представлялись сотрудниками водоканала, показывали удостоверение, проникали в квартиры под предлогом проверки труб, рассказывали о президентской программе по замене фильтров с льготами для определенных людей. Ходили по несколько человек. Жертвам говорили, если откажутся, то менять им придется уже за полную стоимость, а если им нечем платить, то их имущество опишут. Полиции стало известно о махинациях осенью 2020 года. Правоохранители установили, что организовала бизнес уроженка Петрозаводска, трудоустроила сожителя и сына, наняла менеджеров и установщиков.

Лжекоммунальщиков все-таки накрыли. В момент прихода полиции в офис, аферисты были удивлены, они считали, что схему обмана не доказать.

Экспертиза установила, что закупочная цена фильтров, которые устанавливали злоумышленники, составляла 2300 рублей. Жертвы отдавали по 50 тысяч. Деньги получал руководитель лжекоммунальщиков, который распределял деньги.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении семи фигурантов заняло 116 томов. Потерпевшими в Карелии стали 48 человек. Ущерб превысил 1,3 млн рублей.

Пресс-служба регионального МВД разместила видео, в котором рассказывается о ходе расследования, показаны кадры задержания, приводится рассказ одной из пострадавших. // фото скриншот