Балалаечник перепел песню Little Big со словами о коронавирусе

Пермский виртуоз Андрей Киряков снял противовирусное видео на хит группы Little Big. Об этом сообщает «Лента.ру».

Музыкант переделал песню Uno коллектива под реалии сегодняшнего дня. Версия «Коронавирус, adios!» опубликована на Youtube-канале балалаечника.

Музыкант рекомендует соблюдать правила гигиены и выходить на свежий воздух. Также он предупредил, что ролик носит юмористический характер, и призвал соблюдать рекомендации ВОЗ.

Киряков прославился тем, что одновременно играет на нескольких балалайках, записывает каверы на популярные композиции, снимает клипы.