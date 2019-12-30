Бал для многодетных семей пройдет в Петрозаводске

В этом году 6 января в 14.00 для многодетных семей со всей Карелии приветливо распахнет свои двери Ресторан «Северный»! Здесь пройдет бал-маскарад.

В четвертый раз организацию бала взяла на себя общественная организация «Многодетная семья». Мероприятие проводится при содействии Event-студии Евгении Десятковой в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» при поддержке многочисленных партнеров.

В этот раз 60 многодетных семей ждет сразу несколько площадок:

– мастер-классы по изготовлению различных поделок;

– веселая развлекательная программа для детей от Агентства «Карусель»;

– площадка «Расскажи стишок», где внимательная Снегурочка выслушает всех малышей, подготовивших стихотворение для деда Мороза, и обязательно их потом ему перескажет. Всех чтецов непременно ждет награда!

– фотозона, где многодетные семьи смогут сфотографироваться в полном составе и «при полном параде» и получить большую напечатанную тут же фотографию;

– фуршетная зона, где все 400 участников Бала смогут угоститься вкуснейшей пиццей от пиццерии «Тик Тайм» и напитками от «Славмо»;

– ну и, конечно, настоящий бал-маскарад со старинными танцами, которые многодетные семьи готовили несколько месяцев при помощи хореографа Фитнес-клуба «Олимп».

Новинкой программы станет «Лавка чудес», где семьи смогут обменять свои игрушки на другие. Там же они смогут поменять на игрушки свои жетончики, «заработанные» на других площадках бала.

Участники бала увидят шоу мыльных пузырей, поиграют в «Бинго», повеселятся с Дедом Морозом в новогоднем хороводе и примут участие в лотерее подарков от наших партнеров.

Участие в мероприятии бесплатное.

Количество семей ограничено! Вход по спискам приглашенных. Подробности в группе бала во Вконтакте https://vk.com/club154508626

Как все проходило в прошлом году можно посмотреть в сюжете ГТРК.