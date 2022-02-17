Автопарк ГИБДД Карелии пополнили 45 новеньких автомобилей «Лада Веста»

Сотрудникам ДПС в четверг вручили ключи от 45 новых автомобилей «Лада Веста», сообщили в пресс-центре МВД по РК.

Восемь новых патрульных машин будут работать на дорогах Петрозаводска, остальные автомобили распределены по районным отделам Госавтоинспекции.

Автомобили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Карелии выделяют уже не впервые. С 2019 года в республику поступило порядка 150 машин. Автопарк ГИБДД обновился на 90%. (фото пресс-служба МВД по РК)