17 февраля 2022, 21:09
Общество

Автопарк ГИБДД Карелии пополнили 45 новеньких автомобилей «Лада Веста»

37 машин отправятся в районы, остальные - останутся в Петрозаводске

Сотрудникам ДПС в четверг вручили ключи от 45 новых автомобилей «Лада Веста», сообщили в пресс-центре МВД по РК.

Восемь новых патрульных машин будут работать на дорогах Петрозаводска, остальные автомобили распределены по районным отделам Госавтоинспекции.

Автомобили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Карелии выделяют уже не впервые. С 2019 года в республику поступило порядка 150 машин. Автопарк ГИБДД обновился на 90%. (фото пресс-служба МВД по РК)

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Метки: 
новости петрозаводска
МВД
ГИБДД
ключи
«Лада Веста»
автопарк