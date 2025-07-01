Автомобильный тур по сельской местности разработали в Карелии

На один день автопутешественникам предлагают погрузиться в сельскую жизнь Карелии.

В маршруте «Галопом по землям вепсом» три остановки в Прионежском районе, рассказали в региональном Минсельхозе. Первая – на конюшне в селе Деревянное. Гостям предложат прогулку на лошадях, посещение залива Онежского озера Летикар. Гости также посетят контактный зоопарк.

Вторая точка маршрута – вепсское село Шелтозеро. В населенном пункте частично сохранилась историческая застройка. Гости посетят историко-этнографический музей вепсской культуры, экспозиция размещена в двух зданиях постройки конца XIX – начала XX века. В музее организуют мастер-классы по выпечке калиток, гости услышат народные вепсские песни и причитания в исполнении фольклорного хора. Автотуристы смогут посетить подворье Ионо-Яшезерского монастыря.

Финальная точка путешествия – деревня Горное Шелтозеро. Туристы посетят конный клуб, где выхаживают больных лошадей, отправятся в конную прогулку, смогут попробовать молочную продукцию семейной фермы – козье молоко и сыр. © «Петрозаводск говорит»