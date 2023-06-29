Автомобилистов предупредили о ремонте на дороге, ведущей в Шапшезеро

Популярное среди дачников и грибников направление ремонтируют в Карелии. Работы на магистрали Машезеро-Шапшезеро обещают выполнить до 1 октября этого года.

Ремонтируют сейчас участок со 2 по 8 километр. На участке от СНТ «Надежда» до Шапшезеро организовано реверсивное движение, предупредили в ГИБДД Карелии.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными при проезде участков ремонта. // фото ГИБДД РК