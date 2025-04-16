16 апреля 2025, 11:28
Автомобили жестко столкнулись утром в Петрозаводске
Дорожный инцидент на улице Краснофлотской попал в объектив камеры наблюдения
Фото, видео CityLink
Сегодня в 9:41 в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении улиц Красно флотской и Советской. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, не уступил машине, двигавшейся по главной. Столкновения избежать не удалось.
В результате аварии транспортные средства получили существенные повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. © «Петрозаводск говорит»