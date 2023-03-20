Автомобили столкнулись на улице Красноармейской в Петрозаводске

Сегодня в 7:32 в Петрозаводске произошло ДТП на улице Красноармейской. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как два автомобиля столкнулись при движении в сторону площади Гагарина. Транспортные средства раскидало по проезжей части.

В результате аварии аватомобили получили механические повреждения. Движение оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink