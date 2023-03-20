20 марта 2023, 13:17
Автомобили столкнулись на улице Красноармейской в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент в центре карельской столицы
Сегодня в 7:32 в Петрозаводске произошло ДТП на улице Красноармейской. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как два автомобиля столкнулись при движении в сторону площади Гагарина. Транспортные средства раскидало по проезжей части.
В результате аварии аватомобили получили механические повреждения. Движение оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink