23 марта 2025, 15:15
Происшествия

Автомобили столкнулись на аварийном перекрестке в Петрозаводске

Дорожная авария на улице Правды в карельской столице попала в объектив камеры наблюдения
Фото, видео CityLink

Сегодня в 14:14 в Петрозаводске произошла дорожная авария на пересечении улиц Правды и Промышленной. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот с улицы Промышленной, врезался в машину, ожидавшую поворота с улицы Правды. Возможно, водителя ослепило Солнце.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. На некоторое время движение на этом участке дороги оказалось затруднено.

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