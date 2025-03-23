23 марта 2025, 15:15
Автомобили столкнулись на аварийном перекрестке в Петрозаводске
Дорожная авария на улице Правды в карельской столице попала в объектив камеры наблюдения
Фото, видео CityLink
Сегодня в 14:14 в Петрозаводске произошла дорожная авария на пересечении улиц Правды и Промышленной. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот с улицы Промышленной, врезался в машину, ожидавшую поворота с улицы Правды. Возможно, водителя ослепило Солнце.
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. На некоторое время движение на этом участке дороги оказалось затруднено.