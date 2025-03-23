Автомобили столкнулись на аварийном перекрестке в Петрозаводске

Сегодня в 14:14 в Петрозаводске произошла дорожная авария на пересечении улиц Правды и Промышленной. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот с улицы Промышленной, врезался в машину, ожидавшую поворота с улицы Правды. Возможно, водителя ослепило Солнце.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. На некоторое время движение на этом участке дороги оказалось затруднено.