Автомобиль злостного нарушителя арестовали в Петрозаводске

В минувшую пятницу на Соломенском шоссе в Петрозаводске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Hyundai Creta. За рулем оказался злостный нарушитель, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы совместно с сотрудниками службы судебных приставов выяснили, что горожанин 1975 года рождения неоднократно нарушал установленные ограничения скорости. Нарушения зафиксированы камерами автоматической фиксации. На месте в отношении мужчины были составлены 59 протоколов.

Автомобилист частично погасил долг, выплатив 44 тысячи рублей. На транспортное средство нарушителя был наложен арест.

В ГИБДД пообещали продолжить проведение подобных рейдов. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска