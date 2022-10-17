17 октября 2022, 19:52
Автомобиль злостного нарушителя арестовали в Петрозаводске
В отношении автомобилиста из карельской столицы было составлено 59 протоколов
В минувшую пятницу на Соломенском шоссе в Петрозаводске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Hyundai Creta. За рулем оказался злостный нарушитель, сообщает пресс-служба ведомства.
Инспекторы совместно с сотрудниками службы судебных приставов выяснили, что горожанин 1975 года рождения неоднократно нарушал установленные ограничения скорости. Нарушения зафиксированы камерами автоматической фиксации. На месте в отношении мужчины были составлены 59 протоколов.
Автомобилист частично погасил долг, выплатив 44 тысячи рублей. На транспортное средство нарушителя был наложен арест.
В ГИБДД пообещали продолжить проведение подобных рейдов. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска