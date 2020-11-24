Автомобиль жителя Карелии угнали и сдали в металлолом

В полицию Кондопоги обратился 71-летний мужчина. Он рассказал, что лишился автомобиля, ущерб был оценен в 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 44-летний мужчина. По версии следствия, он сорвал замок и проник в гаражный бокс, в котором стоял автомобиль. Затем вор отогнал машину в пункт приема металла и сдал ее туда, а деньги потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото myseldon.com