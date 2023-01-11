Автомобиль жестко сбил пешехода в Петрозаводске

Сегодня в 6:59 в Петрозаводске на улице Ригачина автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru, последствия снял регистратор проезжавшего мимо автомобиля, видео публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как пешеход неспешно переходит проезжую часть. В итоге его сбивает ехавший в сторону проспекта Александра Невского автомобиль.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Насколько тяжелые травмы получил человек, пока не ясно. // Фото: скриншот видео Sampo.ru