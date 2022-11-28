28 ноября 2022, 21:38
Автомобиль замотало на Первомайском проспекте
Легковой автомобиль занесло в двигавшийся впереди грузовик
Сегодня вечером в районе пересечения Первомайского проспекта и Заводской в Петрозаводске произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, сообщает dtpptz.ru.
Случившееся в районе площади Шуйское кольцо запечатлел видеорегистратор очевидца.
Автомобиль двигался в крайнем левом ряду, водитель включил поворотник и начал перестраиваться. Но машину занесло и начало болтать из стороны в сторону, в итоге машина задела ехавший впереди грузовик, который собирался поворачивать на Заводскую. От удара в автомобиле открылся багажник. // фото скриншот