Автомобиль задымился после лобового удара в Петрозаводске

Иномарка и отечественный автомобиль столкнулись вечером во вторник на перекрестке улицы Черняховского и Лососинского шоссе.

Все произошло в тот момент, когда иномарка совершала левый поворот со стороны Черняховского. В это время со стороны Гоголя в прямом направлении двигался автомобиль ВАЗ. Произошло лобовое столкновение, одна из машин задымилась.

Спустя какое-то время из поврежденных автомобилей вышли водители. Момент столкновения в 19:05 запечатлела городская камера наблюдения «Сампо», ролик выложил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии». (фото скриншот)