Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Карелии

ДТП произошло в пятницу, 27 декабря, в Пудожском районе Карелии. На место ЧП выезжали сотрудники пожарно-спасательной службы, сообщает МЧС по РК.

«В 19:15 пожарно-спасательное подразделение Пудожского района (2 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет) по адресу: Пудожский район, 27 км автомобильной дороги «Пудож – Шальский»,

– говорится в сообщение ведомства.

О пострадавших не сообщается.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.