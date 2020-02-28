Автомобиль вылетел на тротуар в Петрозаводске, пытаясь избежать ДТП

Сегодня утром, в 10:15, на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды произошел опасный дорожный эпизод. Легковой автомобиль едва не был снесен грузовиком. Инцидент записала камера наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, пытавшийся проехать перекресток на красный свет, чуть было не попал под большую грузовую машину. Водителю в последний момент удалось увести свой транспорт от удара. Легковой автомобиль в результате вылетел на тротуар.

К счастью, на тротуаре в этот момент не было пешеходов. Через несколько секунд водитель вырулил обратно на проезжую часть и продолжил свой путь.