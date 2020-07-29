29 июля 2020, 19:41
Происшествия

Автомобиль вспыхнул на трассе в Карелии

Столб дыма от горевшего в Шелтозере автомобиля был виден с конца села

Сегодня около 17 часов в Шелтозере на дороге загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщает ГТРК «Карелия».

По словам журналиста телекомпании, оказавшегося на месте происшествия, на трассе в результате инцидента образовалась пробка.

Столб дыма от пожара был виден издалека. На пожар сбежались многие жители села.

По информации МЧС по РК, возгорание произошло в моторном отсеке. Причины произошедшего выясняются.

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Метки: 
Прионежский район
Шелтозеро
пожар
автомобиль
МЧС
новости Карелии