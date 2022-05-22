Автомобиль снес забор возле жилого дома, водителя зажало в салоне

Дорожная авария случилась в субботу, 21 мая, на севере Карелии.

В поселке Сосновец Беломорского района легковой автомобиль снес металлический забор и въехал на участок. В результате водитель оказался зажат внутри, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. На помощь автомобилисту прибыли беломорские пожарные.

Спасатели отключили аккумулятор. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Агрегат», они достали водителя из разбитой машины. В результате дорожного происшествия пострадали два человека. (фото vk.com)