Автомобиль снес забор Пушкинской школы в Петрозаводске

В центре карельской столицы вечером 12 января столкнулись два автомобиля. Один в итоге остался стоять на проезжей части, а второй вылетел через тротуар в забор школы.

ДТП произошло на улице Анохина. Кроме машин досталось металлическому ограждению школы №10. Фотографии последствий дорожного происшествия опубликовали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Черный джип (его не видно) пытался уклониться, и снес забор 10 школы и выкатился на ее территорию. Вторую машину развернуло, и она осталась стоять на дороге с развороченный мордой. Как в такую погоду можно так летать!»

- высказывали версии аварии в соцсети.

«Из-за таких страшно ходить по тротуару теперь», - писали в соцсети.