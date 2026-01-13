13 января 2026, 07:39
Автомобиль снес забор Пушкинской школы в Петрозаводске
На Анохина в карельской столице накануне в результате аварии автомобиль вылетел на тротуар и в забор
фото из паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»
В центре карельской столицы вечером 12 января столкнулись два автомобиля. Один в итоге остался стоять на проезжей части, а второй вылетел через тротуар в забор школы.
ДТП произошло на улице Анохина. Кроме машин досталось металлическому ограждению школы №10. Фотографии последствий дорожного происшествия опубликовали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Черный джип (его не видно) пытался уклониться, и снес забор 10 школы и выкатился на ее территорию. Вторую машину развернуло, и она осталась стоять на дороге с развороченный мордой. Как в такую погоду можно так летать!»
- высказывали версии аварии в соцсети.
«Из-за таких страшно ходить по тротуару теперь», - писали в соцсети.