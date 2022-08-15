Автомобиль сгорел средь бела дня в Петрозаводске

13 августа в 13 часов 21 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Онежской Флотилии горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то автомобиль ВАЗ-2109 был объят огнем, и спасти его было уже невозможно. В результате пожара «девятка» была значительно повреждена огнем. По какой причине произошел пожар, теперь предстоит выяснить специалистам.

Еще один пожар на автотранспорте субботним днем произошел в поселке Летнереченский Беломорского района. Там, в 12 часов 12 минут по неустановленной пока причине загорелся автомобиль УАЗ-22069-04, принадлежащий местному пенсионеру.

В результате ЧП автомобиль был значительно поврежден огнем. Сейчас по данному пожару проводится проверка. Фото: unsplash.com