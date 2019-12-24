Автомобиль сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом во дворе

Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в микрорайоне Ключевая. По словам очевидицы, водитель автомобиля неустановленной марки едва не сбил пенсионерку во дворе дома №9 по улице Антонова. Инцидент произошел приблизительно в 9 часов утра.

«Сегодня на улице Антонова дом 9 в 9 часов утра прямо во дворе машина наехала на бабушку. Машина сдавала задом. Мужик не видел человека. Она почувствовала со спины давление, сразу и не поняла, что машина. Стала падать, закричала. Машина остановилась, мужчина вышел посмотрел, сказал : «Я вас не видел», и ушел в машину. Он ждал женщину, которая прошла мимо бабушки, не сказав ей ни слова, и села молча в машину. Они уехали. Бабушка тихонько встала и ушла»,

- написала автор сообщения в группе «ДТП Петрозаводска и Карелия».

Женщина добавила, что виновник происшествия не помог пожилой женщине встать и не поинтересовался состоянием ее здоровья после падения.

«В таком возрасте каждое падение дается тяжело»,

- отметила очевидица.