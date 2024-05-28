Автомобиль сбил лосенка на трассе под Петрозаводском

На трассе Петрозаводск-Суоярви недалеко от карельской столицы автомобиль сбил лосенка. Об этом сообщили очевидцы происшествия в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, инцидент случился возле поворота на СКЗ. Все произошло около 23 часов 27 мая.

Автомобилистов призвали проявлять осторожность на дорогах Карелии. Даже на трассах с ограждениями дикие животные могут оказаться на проезжей части, отмечают очевидцы. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe