28 мая 2024, 08:43
Автомобиль сбил лосенка на трассе под Петрозаводском
Очевидцы сообщили о дорожном происшествии с участием дикого зверя на дороге Петрозаводск-Суоярви
На трассе Петрозаводск-Суоярви недалеко от карельской столицы автомобиль сбил лосенка. Об этом сообщили очевидцы происшествия в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По данным источника, инцидент случился возле поворота на СКЗ. Все произошло около 23 часов 27 мая.
Автомобилистов призвали проявлять осторожность на дорогах Карелии. Даже на трассах с ограждениями дикие животные могут оказаться на проезжей части, отмечают очевидцы. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe