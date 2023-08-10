Автомобиль с карельскими номерами попал в странную историю на юге

В Ростове-на-Дону утром 10 августа произошел инцидент с автомобилей с номерами Карелии. Об этом сообщает издание 161.ru.

По данным источника, мужчина на автомобиле Hyundai Solaris с карельскими номерами затолкал в салон ребенка и скрылся в неизвестном направлении. Уезжая, он сбил его отца, протащив его на капоте несколько метров. Транспортное средство и водитель были объявлены в розыск.

Через некоторое время подозреваемого нашли. Оказалось, что это дедушка «похищенного» несовершеннолетнего. Мужчина рассказал, что просто хотел уберечь мальчика от семейных скандалов. Дело в том, что после развода родители не могут поделить сына.

Уточняется, что сбитый отец мальчика получил легкие травмы. Он готов идти на компромисс с виновником аварии. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann