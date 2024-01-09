Автомобиль перевернулся на трассе «Кола» в Карелии

Днем 8 января в Олонецком районе на трассе «Кола» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 13:53. На место выехали четверо спасателей. Выяснилось, что на 263-м километре федеральной магистрали автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Информация о пострадавших уточняется. Причины происшествия предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe