09 января 2024, 07:45
Автомобиль перевернулся на трассе «Кола» в Карелии
Спасатели привлекались к ликвидации последствий ДТП на юге республики
Днем 8 января в Олонецком районе на трассе «Кола» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 13:53. На место выехали четверо спасателей. Выяснилось, что на 263-м километре федеральной магистрали автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
Информация о пострадавших уточняется. Причины происшествия предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe