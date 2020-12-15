Автомобиль перевернулся на трассе «Кола» в Карелии

14 декабря на 317-м километре трассы «Кола» в Олонецком районе произошло жесткое ДТП. В аварии пострадал петербуржец, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент произошел в 14:40. 28-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, машина врезалась в силовое ограждение и столкнулась с попутным автомобилем ГАЗ. После этого УАЗ перевернулся.

В результате происшествия травмы получил 26-летний пассажир УАЗа, мужчине оказали медицинскую помощь.

Все участники инцидента - жители Санкт-Петербурга. Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото Госавтоинспекции Карелии