15 декабря 2020, 10:03
Автомобиль перевернулся на трассе «Кола» в Карелии
Жители Санкт-Петербурга попали в аварию в Олонецком районе
14 декабря на 317-м километре трассы «Кола» в Олонецком районе произошло жесткое ДТП. В аварии пострадал петербуржец, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, инцидент произошел в 14:40. 28-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, машина врезалась в силовое ограждение и столкнулась с попутным автомобилем ГАЗ. После этого УАЗ перевернулся.
В результате происшествия травмы получил 26-летний пассажир УАЗа, мужчине оказали медицинскую помощь.
Все участники инцидента - жители Санкт-Петербурга. Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото Госавтоинспекции Карелии