Автомобиль перевернулся на федеральной трассе в Карелии

Днем 13 марта на федеральной трассе Вологда-Медвежьегорск в Карелии произошло ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Пудожскому району.

По данным источника, инцидент случился недалеко от поселка Пудожгорский. На место выезжали спасатели из Пяльмы. Выяснилось, что водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель отечественного автомобиля от медицинской помощи отказался. Кроме него в салоне никого не было.

Спасатели помогли вернуть транспортное средство на дорогу. Водитель после этого остался ждать эвакуатор.