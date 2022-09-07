Автомобиль несся по Петрозаводску и оставлял огненный шлейф

Необычную картину могли наблюдать участники дорожного движения в карельской столице 6 сентября. Видео появилось в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

В кадре – легковушка, которая передвигается, оставляя за собой шлейф из огня и искр. Судя по записи «Ситилинк», это было на Лесном проспекте в 19:55.

Автомобиль ехал в сторону Кукковки. Скорее всего, у него было разбортировано колесо. // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте