Автомобиль на большой скорости перевернулся в Петрозаводске

Минувшей ночью в Петрозаводске на улице Шотмана перевернулся автомобиль. Инцидент произошел в 2:25 в районе пересечения с улицей Железнодорожной и попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах, опубликованный dtpptz, видно, как легковой автомобиль на большой скорости едет от центра города. Внезапно машина теряет управление, ее заносит, автомобиль вылетает за пределы проезжей части и переворачивается.

Дальнейшая судьба транспортного средства и находившихся в нем людей неизвестна.