Автомобиль «Киа» насмерть сбил лося на севере Карелии

Авария с участием автомобиля «Киа» и дикого животного произошла ночью 23 июня в Муезерском районе.

«На 130 км. автодороги «Кола» Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Граница с Финляндской Республикой в условиях дождя и сумерек произошел наезд на лося»,

- сообщает паблик районной полиции.

Прибывшие на место аварии врачи осмотрели пассажирку иномарки. Женщине оказали разовую медицинскую помощь. Лось в аварии погиб.

ГИБДД призвала водителей выбирать безопасную скорость и соблюдать правила дорожного движения. Также инспекторы рекомендуют в жару по возможности воздержаться от длительных поездок. Всем, кто в пути рекомендуют быть предельно осторожными, чаще делать остановки для отдыха. (фото источника)