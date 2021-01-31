Автомобиль ГИБДД попал в аварию в центре Петрозаводска

Сегодня днем на перекрестке улиц Горького-Красноармейская в столице Карелии в аварию попал автомобиль наряда ГИБДД.

Столкновение произошло в 11:28, когда один из участников дорожного движения совершал левый поворот с Горького на Красноармейскую. Момент столкновения запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

В это время с включенными проблесковыми маячками со стороны площади Гагарина двигался автомобиль дорожной полиции. Автомобили получили механические повреждения. (фото beta.nv86.ru)