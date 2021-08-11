Автолюбители из Петербурга и Ленобласти лихачат на дорогах Карелии

На трассе «Кола» 10 августа инспекторы ДПС остановили сразу двух петербуржцев. Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, оба нарушили ПДД.

Слишком быстро ехал по трассе «Кола» на BMW X5 55-летний житель Северной столицы. Он превысил скорость больше чем на 40 километров в час. Это уже повторное подобное нарушение мужчины, его ждет штраф.

Молодой человек из Ленинградской области совершил запрещенный обгон. Управляя Ford Kuga, 25-летний водитель пересек дорожную разметку там, где это не разрешено делать. Его могут не только оштрафовать, но и лишить водительских прав. // Фото: Госавтоинспекция Карелии