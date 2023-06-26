26 июня 2023, 11:09
Автоледи в Петрозаводске сбила 8-летнего ребенка и протаранила джип
Авария произошла в карельской столице вечером 25 июня
Вечером в воскресенье 48-летняя женщина за рулем Kia Rio сбила 8-летнего ребенка. Он переходил дорогу около дома № 9 по улице Софьи Ковалевской, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Это было в 20:00, малыш выходил из-за припаркованных машин и не убедился в отсутствии на проезжей части транспорта. В него врезалась автоледи на иномарке, а потом наехала на Jeep.
В результате аварии ребенок получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняют. // фото: ГИБДД Петрозаводска