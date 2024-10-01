Автобус в поселок Валдай будет ездить раз в неделю

Глава Сегежского округа Марина Гусева опубликовала расписание автобуса №101, связывающего Сегежу и Валдай на осенне-зимний период.

2 октября автобус отправится из Сегежи в 16:00. В пятницу автобус будет курсировать по летнему-расписанию.

С 7 октября автобус будет ходить только по средам.

Ранее Гусева сообщила о поломке в автобусе, который обслуживал маршрут на поселок Валдай. Автобуса на замену не было. Сегежские власти обратились за помощью в профильное министерство и на ЦБК. // фото «Петрозаводск говорит»