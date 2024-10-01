01 октября 2024, 17:13
Общество

Автобус в поселок Валдай будет ездить раз в неделю

В населенный пункт будет ездить автобус №101, его расписание появилось на странице Марины Гусевой в соцсети

Глава Сегежского округа Марина Гусева опубликовала расписание автобуса №101, связывающего Сегежу и Валдай на осенне-зимний период.

2 октября автобус отправится из Сегежи в 16:00. В пятницу автобус будет курсировать по летнему-расписанию.

С 7 октября автобус будет ходить только по средам.

Ранее Гусева сообщила о поломке в автобусе, который обслуживал маршрут на поселок Валдай. Автобуса на замену не было. Сегежские власти обратились за помощью в профильное министерство и на ЦБК. // фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
автобус
Валдай
новости Карелии
Марина Гусева