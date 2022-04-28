28 апреля 2022, 08:26
Атакованному воронами коту пришли на помощь пожарные
Третья попытка животного прогуляться по улице чуть не закончилась трагедией
На пульт Единой службы спасения Прионежского района поступил необычный звонок из деревни Верховье. Местная жительница сообщила, что ее кота, сидящего на дереве, атакует стая ворон. На помощь ушастому пришли пожарные.
В деревню приехал расчет из поселка Мелиоративный. Установив трехколенную лестницу, пожарные сняли кота с дерева и передали его владелице.
По словам женщины, в жизни домашнего питомца это был всего третий случай, когда питомец вышел на улицу. Его что-то напугало, поэтому кот быстро вскарабкался на дерево, где его практически сразу атаковали птицы. Теперь хозяйке придется его лечить. Фото: pixabay.