Астрологи рассказали, кому не стоит поддаваться эмоциям и соблазнам

У всех знаков зодиака повысится жизненный потенциал, что будет способствовать активному общению с окружающими. Повсюду, где бы вы ни появились, вы будете в центре внимания. Начало недели благоприятно для встреч, переговоров и налаживания рабочих контактов. Не сомневайтесь в своей неотразимости и обаянии — это принесет удачу. В отношениях с близкими воцарятся гармония и доверие. Сейчас не рекомендуется менять работу или сферу деятельности, это не самое подходящее время для перемен. Если вы продвигаете новый проект на работе, не забудьте получить поддержку авторитетных коллег.

Источники: astro-ru.ru, gadalkindom.ru

Для Овнов неделя будет вполне рядовой. Возможна мелкая ссора с коллегой на работе и небольшие разногласия с домочадцами. Также звезды сулят ни к чему не обязывающее знакомство, которое не сильно повлияет на привычный уклад вашей жизни.

Тельцы могут рассчитывать на полное согласие с окружающими. Это касается и тех людей, с кем вы контактируете по работе, и ваших близких. Общение в семье и с друзьями будет необычайно теплым и доверительным. Сейчас хорошее время для проведения семейных торжеств.

Близнецы получат возможность завершить затянувшийся служебный конфликт или одержать победу в борьбе с конкурентами. Многим также удастся несколько увеличить свой доход. В личной жизни сейчас не следует доверять сиюминутным эмоциям и поддаваться соблазнам.

Ракам следует больше прислушиваться к своему внутреннему голосу, иначе не избежать проблем на работе и в любовных отношениях. Сейчас особенно не рекомендуется вступать в конфликты с людьми, наделенными властью. Лучше всего следовать поговорке: «Молчание — золото».

Львам полезно почаще обращаться за советом и помощью к тем, кто имеет богатый жизненный опыт. Так вы не только избежите досадных ошибок, но и существенно облегчите себе жизнь, переложив с себя бремя ответственности за принятые решения.

Девам лучше не увиливать от кажущихся обременительными дел и поручений, так как ваши труды будут по достоинству оценены и вознаграждены. Будьте осторожнее в разговорах — есть риск, что какой-то непорядочный человек воспользуется вашей информацией в корыстных целях.

Весам все будет удаваться. Только не надо сейчас спорить с вышестоящими людьми – это может вам повредить. Тем, кто ищет свою любовь, рекомендуется вывести эти поиски за пределы социальных сетей и почаще блистать обаянием и красноречием на публике.

У Скорпионов неделя будет успешной для самых разных дел, но особенно для творчества. Если даже вы не замечали у себя особых талантов, сейчас можно попробовать свои силы в чем-то, что кажется вам интересным. Также можно ожидать предложений о выгодной подработке и приглашений на свидания.

Для Стрельцов неделя будет благоприятной, особенно – в плане финансов. Однако не спешите тратить заработанные деньги на сиюминутные нужды. В личных отношениях откажитесь от присущего вам эгоизма. Ваш любимый человек это непременно оценит и примется с энтузиазмом исполнять ваши желания.

Козероги будут испытывать эмоциональный подъем и могут рассчитывать на успех в личной жизни. А вот ситуация с финансами доставит вам некоторое беспокойство. Возможны непредвиденные расходы, которые съедят часть ваших накоплений.

У Водолеев не предвидится поводов для недовольства жизнью. Единственное, что может испортить внутреннюю гармонию — необоснованно низкая самооценка. Отсутствие веры в себя способно привести к неприятным последствиям типа неудачного публичного выступления, провала на собеседовании или экзамене.

Рыбам не придется ни о чем тревожиться. Звезды расположились удачно, поэтому неприятности будут обходить вас стороной. Тем не менее, остерегайтесь эмоциональных решений, особенно когда дело касается работы. Строго следуйте намеченному плану и директивам начальства – и дела будут идти лучше некуда. // Фото: pxfuel.com