Артур Парфенчиков: продукты наших фермеров должны быть доступными

Совместная «дорожная карта» увеличит реализацию фермерской продукции в республике и позволит поставлять продукцию в регионы СЗФО. Особый интерес для торговой сети представляют поставщики молочной продукции и свежих ягод.

Для фермеров проведут консультации по поставкам товаров. В магазинах сети выделят полки с пометкой «Покупайте карельское» и организуют «Уголки фермера», в которых будет представлена местная молочная продукция. Ретейлер также планирует проводить тематические сельскохозяйственные ярмарки и плотно взаимодействовать с Минсельхозом Карелии для определения наиболее востребованной продукции.

Стабильное присутствие товаров на полке и обеспечение необходимого покупателям ассортимента являются приоритетной задачей для «Магнита» в текущих условиях. Для этого мы делаем большой акцент на товарах местного производства, поиске новых партнеров, расширении ассортимента и географии поставок действующих поставщиков. Мы видим большой потенциал для увеличения присутствия на полках сети карельских производителей, особенно продукции фермерских хозяйств,

— прокомментировала член Правления, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса розничной сети «Магнит» Анна Мелешина.

Сегодня сеть работает с 17 товаропроизводителями в республике. В число поставщиков входят компания «Славмо», Олонецкий молочный комбинат, Медвежьегорский молокозавод, Петрозаводский хлебозавод «САМПО», «Воттоваара», «Алковорлд» и другие.

С июня 2022 года «Магнит» расширяет присутствие карельского производителя «Славмо» на территории Северо-Западного округа: в магазинах сети Ленинградской и Мурманской области появятся молоко, кефир и творог карельского производства.

Не сомневаюсь, карельская продукция будет достойно конкурировать и быстро найдёт своего покупателя в соседних регионах. Сегодня у нас более 50 производителей клубники, и вы не встретите абсолютно одинаковой на вкус ягоды. Карельская клубника — это бренд республики. Наша задача сделать продукты наших фермеров доступными для покупателей,

— подчеркивает Артур Парфенчиков.

С 1 марта 2022 года «Магнит» добровольно ограничил наценку на около 300 товаров в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. В таких категориях, как свекла, морковь, капуста, картофель, лук, молоко, творог, кефир, масло сливочное, сахар и хлеб торговая наценка на целый ряд товаров составит не более 5%. При этом минимальный размер наценки не ограничен и зачастую бывает отрицательным для социально значимых товаров. В магазинах «Магнит» в Карелии наценка в 5% действует, в том числе на кефир и творог производства «Славмо».