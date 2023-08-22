Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем российского флага

Праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации, проходят сегодня во всех районах Карелии – жители республики принимают участие во флешмобах и конкурсах, посещают выставки, всем желающим волонтеры раздают ленты с цветами российского флага.

В Петрозаводске на Советской площади около памятника Отто Куусинену более 3 тысяч жителей и гостей города приняли участие в концерте «Вперед, Россия!». Он начался с торжественной церемонии поднятия триколора: под звуки государственного гимна флаг России взвился в небо над площадью. Почетное право поднять его предоставили участнику специальной военной операции, гвардии ефрейтору Юрию Бондареву.

С приветственным словом к жителям Карелии обратился глава республики Артур Парфенчиков. Он отметил особое значение флага для каждого жителя нашей Родины.

«Духовная святыня есть у каждой страны, у народа, которому суждено жить, творить, бороться на той земле, которая досталась ему от предков. Всегда одной из главных святынь было знамя – с ним совершали трудовые подвиги, спортивные победы, с ним шли в бой. Сегодня – великий праздник – день российского флага. Мы должны чтить этот символ государства, хранить и оберегать его, ведь это – история и достояние нашего народа»,

– сказал руководитель региона.

Со словами поздравлений обратились к участникам концерта председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, руководитель республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, член общественной палаты Российской Федерации от республики Карелия Илья Герасев и участник СВО Юрий Бондарев.

Украшением торжественного мероприятия стало полотнище Российского флага, которое под фанфарный сигнал «Великая Россия» в сопровождении группы барабанщиков вынесли на площадь 100 волонтеров.

В концерте приняли участие вокалисты и творческие коллективы. Со сцены прозвучала песня Олега Газманова «Россия» в исполнении Ивана Трифанова, Павел Алдаков спел песню «Земле моей», свои музыкальные номера представили вокальные студии «Поколение», «Соло» и ансамбль «Петроглиф». // фото с сайта правительства РК