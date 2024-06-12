12 июня 2024, 16:53
Общество

Арахис с тараканами предлагают в сетевом магазине Петрозаводска

Вид орехов с насекомыми шокирует покупателей

Фотографию арахиса с тараканами опубликовали петрозаводчане в городском сообществе "Подслушано в ПТЗ". Орехи продаются на развес, и в них отчетливо видно присутствие насекомых. 

"Магазин Магнит, пр-т А. Невского, 47. Арахис с тараканами", 

- говорится в кратком сообщении паблика. 

В комментариях горожане советуют обращаться в соответственные органы, а не просто делиться фотографиями. // Фото: "Подслушано в ПТЗ".

Обсудить
Метки: 
новости петрозаводска
арахис
тараканы
сеть магазинов