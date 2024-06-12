Арахис с тараканами предлагают в сетевом магазине Петрозаводска

Фотографию арахиса с тараканами опубликовали петрозаводчане в городском сообществе "Подслушано в ПТЗ". Орехи продаются на развес, и в них отчетливо видно присутствие насекомых.

"Магазин Магнит, пр-т А. Невского, 47. Арахис с тараканами",

- говорится в кратком сообщении паблика.

В комментариях горожане советуют обращаться в соответственные органы, а не просто делиться фотографиями. // Фото: "Подслушано в ПТЗ".