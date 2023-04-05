Апостолы Петр и Андрей забросили сеть в Онежское озеро

Рафаэль Консуэгра – кубинский скульптор, проживающий в США. В 1991 году, во времена перестроечные, он водрузил на набережной Петрозаводска двух экзотичных рыбаков. Все рассудили, что это символ дружбы американского и российского народа. В действительности Консуэгра в своем творчестве всегда касался религиозных тем. Он католик, и сторонник воссоединения не американца и русского, а православного и католика – что и отобразил на набережной.

Дело в том, что апостол Петр распространял свою веру на Западе, а его брат апостол Андрей на славянских землях, о чем нам и поведал отец Константин. Он же и персонифицировал персонажей скульптурной группы – тот, что выдвинулся вперед, по мнению о. Константина, – Андрей Первозванный. (Видео)