Антон Котков стал чемпионом России по тхэквондо

В Подмосковье проходит чемпионат России по тхэквондо. За титул сильнейшего в стране боролся и 31-летний серебряный призер чемпионата мира-2017 Антон Котков из Карелии. В престижном состязании петрозаводчанин побеждал восемь лет назад.

Первые поединки на базе спортивно-оздоровительного комплекса Одинцовского филиала МГИМО стартовали 10 сентября и завершатся сегодня, 14 сентября. Чемпионат проходит без обладателей наград Олимпиады в Токио – медалисты пропускают соревнования по различным причинам.

Вечером 14 сентября Котков выступал в весе до 80 кг. Его соперником стал воронежский тхэквондист Андрей Земледельцев. Петрозаводчанин уверенно вел по очкам. В одном из раундов он нанес удар ногой, после которого противник не смог продолжить поединок. Котков помог Земледельцеву покинуть ринг. Тренер петрозаводчанина Сергей Петров помог спортсмену снять защитный жилет.

В итоге победу присудили петрозаводчанину. Котков стал чемпионом России по тхэквондо в своей весовой категории.