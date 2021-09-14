В Петрозаводске открывается бесплатная школа американского футбола

«Карельские Оружейники» запустили ежегодную школу новичков. Занятия проводятся бесплатно. На тренировках по американскому футболу новички подтянут физическую форму, узнают об оригинальном виде спорта и познакомятся с игроками команды.

«Оружейники» существуют с 2012 года, участвуют в крупных российских соревнованиях и привозят домой медали. Тренировки у взрослой команды проходят трижды в неделю, у детской — четыре раза. Занятия проводятся под руководством профессионального тренера Сергея Корнева. Необходимая для занятий и игр экипировка выдается на руки, рассказали в министерстве спорта и образования Карелии.

Студенты ПетрГУ, выступая за «Оружейников», могут получать спортивную стипендию. Открытые тренировки в рамках школы новичков будут проходить по понедельникам и средам с 20:00 до 21:30 на поле ПетрГУ (Герцена, 31-б). (фото vk.com)