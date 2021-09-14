14 сентября 2021, 15:54
Спорт

В Петрозаводске открывается бесплатная школа американского футбола

Команда «Карельские Оружейники» запустили ежегодную школу новичков

«Карельские Оружейники» запустили ежегодную школу новичков. Занятия проводятся бесплатно. На тренировках по американскому футболу новички подтянут физическую форму, узнают об оригинальном виде спорта и познакомятся с игроками команды.

«Оружейники» существуют с 2012 года, участвуют в крупных российских соревнованиях и привозят домой медали. Тренировки у взрослой команды проходят трижды в неделю, у детской — четыре раза. Занятия проводятся под руководством профессионального тренера Сергея Корнева. Необходимая для занятий и игр экипировка выдается на руки, рассказали в министерстве спорта и образования Карелии.

Студенты ПетрГУ, выступая за «Оружейников», могут получать спортивную стипендию. Открытые тренировки в рамках школы новичков будут проходить по понедельникам и средам с 20:00 до 21:30 на поле ПетрГУ (Герцена, 31-б). (фото vk.com)

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Метки: 
школа новичков
тренировки
Карельские оружейники
ПетрГУ
новости петрозаводска
американский футбол