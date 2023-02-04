Анна Калаберда: «Папа не берег себя нисколько»

Продолжаем разговор о первом ректоре Петрозаводской консерватории.

Вячеслав Калаберда с детства обнаружил музыкальные способности. Родители поддерживали его любовь к музыке: отец семейства сам прекрасно играл на аккордеоне и считал, что без этого умения образ «красавца мужчины — души общества» не может быть полным.

Окончив Ленинградскую консерваторию, Калаберда начал свой трудовой путь в открывшемся в Петрозаводске филиале Ленинградской государственной консерватории.

В 1991 году филиал стал самостоятельным ВУЗом. Тогда ректор Калаберда понял, что консерватории хорошо придать свой неповторимый облик, связанный с национальным наследием республики.

Спустя два года Вячеслав Калаберда с другом и соратником, профессором Игорем Мациевским создали финно-угорскую музыкальную Академию. Позже она была преобразована в кафедру музыки финно-угорских народов.

Подготовкой этномузыкологов занимались корифеи своего дела: Игорь Мациевский, Юрий Кон, Карл Раутио, Роман Зелинский, Тамара Краснопольская, Светлана Николаева, Сергей Стангрит, Геннадий Вавилов, Альбин Репников, Александр Белобородов и многие другие.

Дочь первого ректора консерватории Анна Калаберда пошла по стопам своего отца, посвятив работе на кафедре 15 лет жизни.

Начало беседы можно увидеть здесь.