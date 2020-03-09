Андрей Караулов рассказал о сбитом в Карелии южнокорейском боинге

На официальном Yotube-канале известного тележурналиста Андрея Караулова вышла программа, посвященная сбитому в Карелии южнокорейскому боингу. Громкая история случилась в 1978 году.

«20 апреля 1978 года южнокорейский боинг 707, незаконно пересёк государственную границу России. Советские ВВС принудили его к посадке. Ракета лишь повредила крыло самолёта. Лайнер с пассажирами на борту сел на покрытое льдом озеро в Карелии. Причины этих катастроф и реакция мирового сообщества. Правильно ли действовали наши военные? Как выполняется план по уничтожению химического и ядерного оружия Россией и США? Гордость нашей страны – выдающиеся лётчики»,

- так анонсирует передачу Караулов.

Также, напомним, в 2018 году в республике была издана книга «Корейский «Боинг» в Карелии. История рейса Париж... Лоухи. Репортаж из 1978 года».