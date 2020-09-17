Аналитики выяснили, как россияне относятся к уборке дома

Аналитики выяснили, как россияне относятся к уборке. Результаты опроса онлайн-сервиса услуг YouDo.com приводит издание RT.

Нейтрально к уборке относятся 51% россиян. Они, согласно данным опроса, спокойно могут навести порядок, когда это необходимо. Треть не любят заниматься домашними делами, но все равно прибираются. И лишь 10% респондентов рассказали, что любят уборку.

При этом уточняется, что самым любимым занятием респонденты назвали стирку и мытье посуды – за них проголосовали по 41% участников. Самое нелюбимое – глажка белья: почти половина опрошенных признались, что не любят это делать.

Кроме того, 48% россиян заявили, что проводят уборку раз в неделю. 19% прибираются раз в две недели, а 17% опрошенных – каждый день. 9% респондентов наводят порядок дома раз в месяц, еще 3% – один раз в несколько месяцев.

По 2% участников опроса заявили, что делают уборку только тогда, когда приходят гости, или же вовсе никогда не убираются.

Всего в опросе приняли участие более 2,5 тыс. россиян.