03 января 2020, 15:33
Мир

Американская супермодель снялась топлесс для новогоднего календаря

Календарь со снимками Джиджи Хадид доступен по цене 20 долларов

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид снялась топлесс для лимитированного календаря на 2020 год, выпущенного модным журналом V Magazine. Фотографии обложки и январского разворота опубликованы в Instagram-аккаунтах издания и модели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от V Magazine (@vmagazine)

На первом черно-белом снимке 24-летняя Хадид позирует топлесс, стоя спиной к камере и держа руки в задних карманах брюк. На ней темные джинсы американского модного бренда Guess и кожаная черная фуражка с цепочкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от V Magazine (@vmagazine)

На второй фотографии знаменитость позирует топлесс лицом к камере и прикрывает грудь руками, а на ее левом плече число 2020. Автором съемки стала фотохудожница Зои Гроссман, которая ранее снимала таких звезд как Ирина Шейк, Скарлетт Йохансон и Белла Хадид.

Лимитированный календарь V Magazine доступен для предзаказа на официальном сайте журнала по цене 20,20 доллара (1250 рублей).

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Метки: 
джиджи хадид
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