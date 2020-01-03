Американская супермодель снялась топлесс для новогоднего календаря

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид снялась топлесс для лимитированного календаря на 2020 год, выпущенного модным журналом V Magazine. Фотографии обложки и январского разворота опубликованы в Instagram-аккаунтах издания и модели.

На первом черно-белом снимке 24-летняя Хадид позирует топлесс, стоя спиной к камере и держа руки в задних карманах брюк. На ней темные джинсы американского модного бренда Guess и кожаная черная фуражка с цепочкой.

На второй фотографии знаменитость позирует топлесс лицом к камере и прикрывает грудь руками, а на ее левом плече число 2020. Автором съемки стала фотохудожница Зои Гроссман, которая ранее снимала таких звезд как Ирина Шейк, Скарлетт Йохансон и Белла Хадид.

Лимитированный календарь V Magazine доступен для предзаказа на официальном сайте журнала по цене 20,20 доллара (1250 рублей).